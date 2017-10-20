Alanya polisi turistlere harita dağıttı

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilçeyi rahat gezmek amaçlı başlattığı uygulamayla İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan 40 bin Alanya harita sı, turist lerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dağıtıldı. Uygulama kapsamında Cuma Pazar’ında harita dağıtan ekipler, turistlerden olumlu tepkiler aldı. Uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceğini aktaran polis, hazırlanan haritalarda turistlerin başlarına gelebilecek olumsuz olaylara karşı uyarıcı bilgilerin de yer aldığını belirtti.

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