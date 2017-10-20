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Alanya polisi turistlere harita dağıttı

Alanya’da polis, ilçeyi rahatça gezmeleri için tatile gelen turistlere İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan Alanya haritası dağıttı

Alanya polisi turistlere harita dağıttı

Alanya’da polis, ilçeyi rahatça gezmeleri için tatile gelen turistlere İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan Alanya haritası dağıttı

20 Ekim 2017 Cuma 14:24
Alanya polisi turistlere harita dağıttı
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Haber: Erdal ANAK

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilçeyi rahat gezmek amaçlı başlattığı uygulamayla İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan 40 bin Alanya haritası, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dağıtıldı.  Uygulama kapsamında Cuma Pazar’ında harita dağıtan ekipler, turistlerden olumlu tepkiler aldı. Uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceğini aktaran polis, hazırlanan haritalarda turistlerin başlarına gelebilecek olumsuz olaylara karşı uyarıcı bilgilerin de yer aldığını belirtti.

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Son Güncelleme: 20.10.2017 14:41
Anahtar Kelimeler:
Toplum Destekli Polislik Büro AmirliğiHaritaTuristAlanya
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