Alanya polisi huzur toplantılarını sürdürüyor

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşlarla buluşmak, onların sorun ve sıkıntılarını dinlemek ve çözüm yoluna gitmek, halkı bilgilendirmek, suçla mücadelede vatandaşlara düşen görevleri hatırlatmak amacıyla birim amirleriyle birlikte bu ay Tophane Mahallesi sakinleri ve mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Tophane Mahallesi sakinleriyle yaptıkları huzur toplantısında Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Muzaffer Topoğlu, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş, kaçakçılık, trafik vb. konularda yapmış olduğu başarılı çalışmaları paylaştı. Toplantı sırasında TDP Büro Amiri Muzaffer Topoğlu vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlarken, ilgili birim amirleri ise sorunları not aldı. Toplantı sonrasında vatandaşlar TDP Büro Amiri Topoğlu'na teşekkür ederek toplantının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.