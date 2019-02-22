Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro İnfaz ekipleri tarafından,Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki T.B ve Alanya Yerel İlamat masasınca aranan ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki F.Y. yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Alanya polisi her yerde onları arıyordu! Yakayı ele verdiler
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Mehmet AL
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