Alanya plajlarında patlayıcı arama köpeği ile denetim

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, turizm sezonun gelmesiyle beraber sorumluluk bölgesinde bulunan plajlarda denetimleri artırdı. Jandarmanın düzenlediği çalışma kapsamında İncekum Plajı'na gelen kişilere kimlik ve GBT sorguları yapılırken, patlayıcı arama köpeği Ezber ve narkotik köpeği Anka'nın da yardımıyla plaj içerisinde aramalar yapıldı.

"BU ŞEKİLDE UYGULAMA YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Yapılan uygulamadan memnun kalan turistler ve yerli halk, sürekli bu uygulamanın yapılmasını isteyerek şunları söyledi :"Jandarma varsa bizim güvenliğimiz var. Biz plajlarda rahat denize girebiliyorsak, bunu devletin güvenlik güçleri ne borçluyuz. O yüzden sık sık sahillere arama tarama ve bu şekilde uygulama yapılmasını istiyoruz" dediler.