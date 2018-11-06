Alanya pazarına uyuşturucu baskını

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde bulunan ikameti çevresinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini edindiği Gaziantep nüfusuna kayıtlı Taysun A. (25) adlı şahsı takibe aldı. Dün akşam saat 23.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi, Hacıbaba Caddesi üzerindeki Cumartesi Pazarı'nda motosikletli bir şahısla buluşan Taysun A'yı tespit eden polis ekipleri, uyuşturucu madde alışverişi yapıldığını değerlendirerek baskın planladı. Kendilerine yaklaşan polisi fark eden Taysun A. elindeki alüminyum folyoyu yere atarken, motosikletli şahıs ise hızla uzaklaşarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Taysun A, yere attığı 0,15 gram metamfetamin maddesiyle birlikte yakalandı.Polis, arama kararı ile zanlının Cikcilli Mahallesi'nde bulunan evine narkotik dedektör köpeği ile gitti. Arama neticesinde 0,15 gram metamfetamin maddesi, 1,60 gram Afyon sakızı ve 5 adet ecstasy adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 11:12