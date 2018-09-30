Alanya Payallar'da 2 kişi boğuldu

ALANYA'NIN batısındaki Payallar Mahallesi sahilinde serinlemek için denize girip kaybolan iki kardeşten birinin cesedi bulundu, diğeri ise aranıyor. Payallar'da denizin bulanık ve dalgalı olması arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Denizde kaybolan çocukların Payallar'daki seralarda çalışan Suriyeli bir çiftin çocukları olduğu iddia edilirken, olayı duyan vatandaşlar sahile akın etti.

Payallar Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk, Yeni Alanya'nın konuya ilişkin soruları üzerine "Net bir bilgim yok ama iki çocuğun denize girip kaybolduklarını, birinin cansız bulunduğunu, diğerinin arandığını duydum. Çocukların Suriyeli olduğu söyleniyor ancak ben çocukların Batmanlı olduklarını duydum" dedi.

Haber yayına hazırlandığı saatlerde, kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyordu.



Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 23:58