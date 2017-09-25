Alanya Otogar'ı üzen ölüm

ÖNCEKİ gece saat 02.00 sıralarında kalp krizi geçiren Yurteri, 65 yaşındaydı. Cenazesi memleketi Tokat'a gönderilen Yurteri, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Alanya Otogarı'nın sevilen simalarından olan Yurteri'nin vefatı, otogarda büyük üzüntü yarattı.
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İyi Seyirler.
Allah rahmet etsin.mekani cennet topragi bol olsun.Allah sevdiklerine sabir versin.Iyi insandi.