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Alanya Otogar'ı üzen ölüm

Alanya Otogarı'nda Topçam Turizm Seyahat firmasının terminal personeli olarak görev yapan Tahsin Yurteri, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

Alanya Otogar'ı üzen ölüm

Alanya Otogarı'nda Topçam Turizm Seyahat firmasının terminal personeli olarak görev yapan Tahsin Yurteri, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 23:36
Alanya Otogar'ı üzen ölüm
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ÖNCEKİ gece saat 02.00 sıralarında kalp krizi geçiren Yurteri, 65 yaşındaydı. Cenazesi memleketi Tokat'a gönderilen Yurteri, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Alanya Otogarı'nın sevilen simalarından olan Yurteri'nin vefatı, otogarda büyük üzüntü yarattı. 

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Topçam Turizm SeyahatAlanya OtogarıTahsin YurteriKalp KriziSeyahatKalp
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Ahmet kaplan 2017-09-26 08:27:24

Allah rahmet etsin.mekani cennet topragi bol olsun.Allah sevdiklerine sabir versin.Iyi insandi.

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