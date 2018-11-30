Alanya Otogar'da sırt çantasında esrar yakalandı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bugün saat 10.20 sıralarında Alanya Otogarı’nda durumundan şüphelenilen 24 yaşındaki Murat S. isimli şahsı durduran polis, şüpheli şahsın sırt çantasında daralı ağırlığı 484 gram esrar maddesi ele geçirdi. Murat S.’nin Güllerpınarı Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada ise 2,15 gram esrar maddesi ele geçirildi. 2,15 gram esrar maddesinin Murat S.’nin ev arkadaşı olan Doğucan B.’nin (22) kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine her iki şüpheli de gözaltına alındı. Doğucan B., hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem başlatılarak serbest bırakılırken; Murat S. hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapıldı. Murat S.’nin adliyeye sevk edilmesi beleniyor.