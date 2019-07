Alanya Oba Çayı'nda feci ölüm! Suya giren genç yaşamını yitirdi

EDİNİLEN bilgiye göre, Atakay ve 16 mesai arkadaşı eğlenmek için Doğanay Piknik’e gitti. 2 çardak ve bir mangal yeri isteyen gençler, burada eğlenmeye başladı. Arkadaşları ile şakalaşan Can Atakay bir anda suya atladı ancak çıkamadı. Mesai arkadaşları Atakay’ın şaka yaptığını düşünürken, Atakay sudan çıkmayınca işletme çalışanları suya atlayıp Atakay’ı bir süre sonra sudan çıkardılar. İlk müdahaleyi işletme sahibi Necati Küçükgenç ve oğulları yaptı. Suni teneffüsle hayata geri dönen Atakay, sağlık görevlilerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Epilepsi yani sara hastası olduğu belirtilen genç, sabaha kadar yoğun bakımda tedavi altında tutuldu. Ancak sabah saat 05.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 1.95 boyunda ve sportmen bir genç olan Can Atakay'ın çok da iyi yüzme bildiği belirtildi. Can Atakay’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Atakay, yapılan incelemelerin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi.