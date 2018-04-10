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Alanya'nın yeni çevre yolu can almaya devam ediyor

Alanya'nın yeni çevre yolunda hafta sonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Türkyılmaz otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Alanya'nın yeni çevre yolu can almaya devam ediyor

Alanya'nın yeni çevre yolunda hafta sonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Türkyılmaz otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

10 Nisan 2018 Salı 16:57
Alanya'nın yeni çevre yolu can almaya devam ediyor
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ALANYA'NIN yeni çevre yolunda geçtiğimiz pazar günü feci bir kaza meydana geldi. 81 yaşındaki Hüseyin Türkyılmaz 8 Nisan Pazar günü Cikcilli'de bir deponun önünden karşıdan karşıya geçmek isterken süratle gelen bir araç Türkyılmaz'a çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Türkyılmaz'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Türkyılmaz'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı'na defnedildi. Hüseyin Türkyılmaz'ın oğlu Muharrem Türkyılmaz, yeni çevre yolunda güvenlik önlemlerinin halen yetersiz olduğunu belirterek 'Başka canlar yanmasın gerekli önlemler alınsın' dedi.

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AlanyaCikcilliÇevre YoluKaza
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