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Alanya'nın yakından tanıdığı ismin 1 milyon TL'sine el konuldu

Çiftlik Bank benzeri bir sistemde önce parasını kaptıran, daha sonra "Birlik Beraberlik Hayvancılık" adı altında sanal çiftlik ürünleri satan Serkan Erden'in 1 milyon TL'sine banka tarafından el kondu. Erden, uzun süre Alanya'da yaşamış bir isim 

Alanya'nın yakından tanıdığı ismin 1 milyon TL'sine el konuldu

Çiftlik Bank benzeri bir sistemde önce parasını kaptıran, daha sonra "Birlik Beraberlik Hayvancılık" adı altında sanal çiftlik ürünleri satan Serkan Erden'in 1 milyon TL'sine banka tarafından el kondu. Erden, uzun süre Alanya'da yaşamış bir isim 

21 Mart 2018 Çarşamba 19:42
Alanya'nın yakından tanıdığı ismin 1 milyon TL'sine el konuldu
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SÖZCÜ'DEN Derin Gökçe'nin haberine göre, 'Birlik Beraberlik Hayvancılık', Çiftlik Bank Skandalı'nın ardından üye alımını durdurdu. 'Birlik Beraberlik Hayvancılık' sahibi Serkan Erden, uzun süre Alanya'da yaşayıp reklamcılık yapan ve Alanyalıların yakından tanıdığı bir isim. Sözcü'nün haberinde, Erden ve şirketiyle ilgili yer alan haber aynen şöyle: "Türkiye’nin son günlerde en çok konuştuğu konular arasında kuşkusuz ki Çiftlik Bank yer alıyor. Bu sisteme benzer bir sistem daha Bakanlık tarafından kapatıldı. Birlik Beraberlik Hayvancılık adı altında üye alan sistem, Bakanlık soruşturması nedeniyle artık üye alımı yapamıyor. Ayrıca kurumun bankadaki 1 milyon lirasına da el konuldu. Bu nedenle firma yetkilisi mevcut durumdaki üyelerine para ödeyemiyor.Çiftlik Bank sistemine benzer bir sistem daha kapatıldı. Bakanlık bu sistemlerden bir tanesi olan Birlik Beraberlik Hayvancılık  kurumunu mercek altına aldı. Şirket sahibi sahibi Serkan Erden soruşturma nedeniyle üye alımını durdurduğunu ve 1 milyon lira parasına banka tarafından el konulduğunu söylüyor. Şirket üzerindeki soruşturma nedeni ile üye alımı yapmayan ve üyelere para ödeyemeyen Serkan Erden sozcu.com.tr’ye konuşmasında “Şu an 1 milyon liralık tüm hesaplarım kapatıldı. Bankayı arıyorum hesabınız bloke edildi diyor. Bu sebeple sistem içerisinde üyelere ödemede yapamıyorum” dedi.
1 YILDA 1 MİLYON LİRA
1 yıl önce bu sistemi kurduğunu söyleyen Serkan Erden kendisinin de böyle bir oyundan mağdur olduğunu ve sonrasında böyle bir sistemi kendi kurmaya karar verdiğini söylüyor. Serkan Erden "Ben bir yıl önce bu tarz bir oyunda çok para kaybettim. Bu yüzden karımla neredeyse boşanacaktım. Ben de bu olay üzerine kendi sistemimi kendim kurdum. 1 yılda 1 milyon lira kazandım" dedi.

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Son Güncelleme: 21.03.2018 19:49
Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİKAlanyaMilyonÇİFTLİK BANKBirlik Beraberlik Hayvancılık
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