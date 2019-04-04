Alanya'nın ünlü oteli alevlere teslim!

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otelde yapılan tadilat sırasında çalışan işçinin spiralle demir kestiği sırada çıkan kıvılcımın perdeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı

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HABERİN GALERİSİ
Alanya'nın ünlü oteli alevlere teslim!

Alanya'nın ünlü oteli alevlere teslim!

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir otelde bugün saat 14.00’de yangın çıktı. Yangına vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli 4 itfaiye aracı ve 10 itfaiye eri ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. 2019 turizm sezonu için hazırlık yapılan otelin tadilatta olduğu, otelin balkon demirlerinde onarım yapan işçinin spiral ile demir kestiği sırada çıkan kıvılcımın perdeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı belirlendi. Mahmutlar jandarma Komutanlığı çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 16:36
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