Alanya'nın tanınmış ismi kalbine yenildi!

ALANYA'NIN sevilen simalarından olan Sezgin Tepe genç yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Tepe, dün gece saatlerinde kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tepe’ye burada yapılan ilk müdahale ile hayata döndürüldü. Bir süre sonra oksijen yetersizliği nedeniyle tekrar fenalaşan Sezgin Tepe, Alanya Alaattin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.40 yaşında olan evli ve bir çocuk babası Tepe'nin vefatı başta yakınları olmak üzere tüm Alanya'yı yasa boğdu. Başta ALTSO Başkanı Mehmet Şahin olmak üzere çok sayıda isim Tepe'nin sosyal medya hesabında üzüntülerini ileten mesajlar yayınladılar. Aslen Sakaryalı olan Tepe uzun yıllardır Alanya’da ikamet etmekteydi. Tepe’nin cenazesi yarın (7 Temmuz Pazar günü) ikindi namazına müteakip Aşağıoba Mezarlığı’na defnedilecek.

Yeni Alanya olarak merhuma Allahtan rahmen kederli ailesine baş sağlığı dileriz.