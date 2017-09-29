Alanya'nın motosiklet hırsızı yakalandı

Mehmet AL ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada motosiklet hırsızlığından arandığı tespit edilen Aslan A., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Zanlı ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Hırsızlık zanlısı Aslan A.'nın Cikcilli Mahallesi'nde 106. ve 118. sokakta iki motosikleti çaldığı iddia edildi. İfadesi alınan şüpheli Aslan A. adliyeye sevk edildi.

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