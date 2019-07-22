Alanya'nın merkezinde korkunç olay! Silahlar konuştu

EDİNİLEN bilgiye göre olay, saat 00.30 sıralarında Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Semih İ. ve Mehmet Şerif Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih İ., belindeki silahı çıkararak Mehmet Şerif Ç.’nin üzerine doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Mehmet Şerif Ç., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Şerif Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan Semih İ. ise bekçi ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 11:31