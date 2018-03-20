Alanya'nın komşusu Gündoğmuş'ta cinnet: 2 yaralı 

YENİ Alanya'nın edindiği bilgilere göre, olay kısa süre önce Alanya'nın komşusu Gündoğmuş'ta meydana geldi. Babasına ait av tüfeğini kuşanarak Gündoğmuş merkezine gelen Ömer E. adlı genç, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle önce dayısı İzzet Eren'i vurdu. Ardından Gündoğmuş çarşısında elinde av tüfeğiyle ilerleyen gencin, berber Mehmet Daşan'ı vurduğu bildirildi. Kısa sürede çarşıya gelen polis ve jandarma ekipleri, Ömer E'yi yakaladı.

Yaralılar İzzet Eren ve Mehmet Daşan, Gündoğmuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.