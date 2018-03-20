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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'nın komşusu Gündoğmuş'ta cinnet: 2 yaralı 

Av tüfeğiyle önce dayısını, ardından bir berberi vurdu

Alanya'nın komşusu Gündoğmuş'ta cinnet: 2 yaralı 

Av tüfeğiyle önce dayısını, ardından bir berberi vurdu

20 Mart 2018 Salı 19:03
Alanya'nın komşusu Gündoğmuş'ta cinnet: 2 yaralı 
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YENİ Alanya'nın edindiği bilgilere göre, olay kısa süre önce Alanya'nın komşusu Gündoğmuş'ta meydana geldi. Babasına ait av tüfeğini kuşanarak Gündoğmuş merkezine gelen Ömer E. adlı genç, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle önce dayısı İzzet Eren'i vurdu. Ardından Gündoğmuş çarşısında elinde av tüfeğiyle ilerleyen gencin, berber Mehmet Daşan'ı vurduğu bildirildi. Kısa sürede çarşıya gelen polis ve jandarma ekipleri, Ömer E'yi yakaladı. 
Yaralılar İzzet Eren ve Mehmet Daşan, Gündoğmuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Av Tüfeğiİzzet ErenMehmet DaşanGündoğmuş Devlet Hastanesi
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