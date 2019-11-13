Alanya'nın kilitlendiği Ayşenur davasında karar verildi!

ALANYA’DA yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.'nin "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI

Aile, Selahattin S. hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin S., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019'da, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin S.'nin suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi. Selahattin S. kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

HALUK LEVENT: SANA SÖZ ADALET YERİNİ BULACAK

Selahattin S.'nin yeniden yargılandığı dava bugün yeniden görülmeye başladı. Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ayşenur Güven'in ailesi ve avukatı ile AHBAP Platformu'nun başkanı sanatçı Haluk Levent de katıldı. Duruşma öncesi Alanya Adliyesi önünde Ayşenur Güven'in ailesiyle görüşen Haluk Levent, Ayşenur'un kız kardeşi Zehra Sezer'e sarıldı. Ağlayan Zehra Sezer'e, "Sana söz, gözyaşların kurumadan adalet yerini bulacak" diyen Haluk Levent, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada ise "Söz verdiğim gibi Ayşenur'un ailesinin yanındayım. Umarım adalet yerini bulur. Duruşma sonunda da bekleyip göreceğiz çıkan sonucu" dedi.Baba Mustafa Sezer, "Öyle bir adalet istiyoruz ki, öyle kanunlar yasalar çıksın ki suçlu cezasını çeksin" derken, ailenin avukatı Müge Gezginci de "Duruşmanın sonucu ne olursa olsun biz bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. Taraflar daha sonra duruşma salonuna girdi. Müştekiyi savunmakla görevli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatlarının salonda olmaması tepki çekti. Antalya Baro Başkanı yardımcısı Cenk Soyer Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatlarının duruşmada olmayışına dikkat çekti ve mağdurların savunmasız kalmaması adına katılımcı olarak kabul edilmeyi beklediklerini ifade etti. Ayşenur için çok sayıda avukat davaya katılma talebinde bulundu. Ancak talepler reddedildi. Yargıtay kararına ilişkin direnme talebinde bulunan avukatlar "Sanık derhal tutuklanmalıdır." dediler. Sanık müdafii "Sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

SOYER: BEN ADALETİN SAĞLANMASINI İSTİYORUM

Cenk Soyer "Yerel mahkeme karar vermiş. Karar onanmış. Yargıtay savcısı arttırım talep etmiş. Yargıtayda 5 kişilik heyette 3 üye beraat demiş 2'si ise direnmiş ceza arttırımı istemiş. Biz direnme talebinde bulunuyoruz. Yargıtaydaki muhalif oyların karar dilekçesini inceleyin. Karşı oy yazan bir başkan ve bir oya bir buçuk sayfa boyunca yazmışlar. Nitelikli cinsel istismar ve tekerrüre dayanarak ceza arttırımı talep edilmiştir. Ben adaletin sağlanmasını istiyorum. Amcasının kızı vefat etmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? 'Benim hiç bir pişmanlığım yok' demektir" dedi.



AYŞENUR'UN AİLESİNDEN YÜREK YAKAN İFADELER

Ayşenur'un eşi Mustafa Güven "İnsan da diyemiyorum bu zat sadece Ayşenur'u öldürmedi. Bütün ailemizi öldürdü. Ablam hala psikolojik tedavi görüyor. Ben hak ettiği cezayı almasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayşenur'un babası ifadesinde "Bir ailenin düzenini bozmak bu kadar kolay olmamalı. Bir kişinim hürriyeti çiğnenmiştir. Sanığın yeniden yargılanıp hak ettiği cezayı almasını talep etmekteyim bizim ruhumuz ancak bu şekilde durulacaktır. Ben sokakta kucağı çocuklu her insanda kendi çocuğumu görüyorum. Biz dosttuk dedi. Ne kadar saçma. Önceki kararın arttırılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

Müşteki babası "Sanığın nerede olduğunu bilmiyorum" derken, sanık vekili çocuğunun gözüne cam battığı için gelemediğini ifade etti. Sanığın tarafına bildirilmesine rağmen herhangi bir mazeret dilekçesi vermeksizin duruşmaya gelmemesi münasebetiyle CMK'nın 307'nci maddesi gereği sanığın dinlenmemesine karar verildi.

14 YIL HAPİS VE TUTUKLAMA KARARI

Antalya'da, Ayşenur Güven'in 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp, intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30) yeniden yargılandığı dava sona erdi. Tutuksuz sanık Sezer'in katılmadığı, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; Ayşenur Güven'in annesi, babası, kardeşi, eşi, yakın akrabaları ve tarafların avukatları hazır bulundu.



'KARAR, SANIĞA ÖDÜL'

Baba Mustafa Sezer, duruşmada, "Bir aile düzenini bozmak bu kadar basit olmamalı. Yargıtay'ın verdiği karar, sanığa ödüldür. Mahkemenizden sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Kızımın ruhu ancak böyle huzur bulacaktır. Benim kızım karıncayı bile incitmezdi. Ben şimdi sokakta 20- 25 yaşındaki kadınları görünce gözüme kızım geliyor ve içim cız ediyor. Cezanın artırılarak, sanığın tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.



'TÜM AİLEMİ ÖLDÜRDÜ'

Ayşegül Güven'in eşi Mustafa Güven ise "Bu kişi sadece Ayşenur'u öldürmedi, tüm ailemi öldürdü. Adalete güveniyorum. Mahkemenin, Yargıtay'ın kararına karşı direnmesini bekliyorum" diye konuştu.



'BU KARAR FACİADIR'

Ailenin avukatı da "Bu davada ensest ilişki ve cinsel taciz vardır. Mağdur ölmeden önce kız kardeşiyle birlikte sanığın her ikisine de tacizde bulunduğunu beyan etmiştir. 14 yıl verilen ceza azken, Yargıtay'ın kararı vicdana ve ahlaka aykırıdır. Sanığın kendisine arazi anlaşmazlığı yüzünden iftira atıldığı savunması ise suçtan kurtulma çabalarıdır. Bu karar bir faciadır" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Yargıtay'ın ilamına katılmadığını ve yerel mahkemenin kararında direnmesi gerektiğini söyledi. Antalya Barosu Başkan Vekili Cenk Soyer, "Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 5 üyesinden 3'ünün sanık hakkında verdiği kararın gerekçesine bakıldığı zaman bizim bu konudaki savunmalarımız da ortaya çıkacaktır" dedi. Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatı ise Yargıtay kararına tepki gösterdi. Savcı da mütalaasında, yerel mahkemenin daha önceki kararına uymasını talep etti.Kısa aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, "Şu an aldığımız karar, vicdani ve hukuki bir karardır. Sanığın eylemini gerçekleştirdiği yönündedir. Sanığın tutuklanması yönünde oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.



YENİDEN TUTUKLAMA

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık Selahattin S.'e, daha önce verildiği gibi 14 yıl hapis cezası verilmesine ve sanığın tutuklanmasına hükmedildi. Sanık hakkında tutuklama kararı çıkarılırken, yerel mahkemenin kararı yeniden Yargıtay'a gönderilecek.

'BEN BİR ŞEYTANIN ELİNE DÜŞTÜM'

Ayşenur Güven'in eşine bıraktığı mektubunda ise şunlar kaydedilmişti:'Ben seni çok seviyorum. Seni severek ölüyorum. Bir tek bu bana gurur veriyor. Ben bir şeytanın eline düştüm, beni tehdit, şantajla zorla neler yaptırdı. İnsan namusu için yaşar, ben senin namusunu temizleyeceğim. Boynun bükük gezmeyeceksin. Bir ömür mutlu, huzurlu olacaksın. Oğlum bir taneme iyi bak. Sev, ilgi göster. Öp, annesizliği yaşamasın. Ona çok iyi bak. Ben bir hata yaptım, sonucuna da katlanıyorum. Sensizlik, sensiz yaşayacağıma, oğlumsuz yaşayacağıma ölürüm daha iyi. Hakkını helal et, senin ve ailenin üzerimde çok hakkı var. Hepsi çok iyi insanlar, beni her şeyden, herkesten korudular, kolladılar. Seni her şeyden çok sevdim. Beni affet.'