Alanya'nın göbeğinde korkunç taciz iddiası

OLAY, dün saat 17.00 sularında yaşandı. Görgü tanıklarına göre 13- 14 yaşlarında bir genç kızı taciz eden 65- 70 yaşlarında bir adam vatandaşlar tarafından Barış Manço Çocuk Parkı’nda yakalandı. Olay vatandaşların kamerasına an be an yansıdı. Görgü tanıklarından Haluk Geniş olayın nasıl yaşandığına dair bilgileri Dim TV’ye açıkladı.Yaşananları Dim TV mikrofonları aracılığıyla anlatan Geniş, 'Ben yaşanan koşuşturmaca neticesinde olayı öğrendim. Ellimden geldiği kadar vatandaşlık görevimi yapar yardımcı olmaya çalıştım. Bu şahsı buralarda daha önce görmemiştim. Genç kızımız şikayetçi olmuş ama tacizci serbest kalmış diye bir duyum aldım. Bu tür insanlar serbest bırakılmamalıdır.’ ifadelerini kullandı.