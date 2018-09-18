Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; Uyuşturucu madde sattığı bilgisi alındıktan sonra Narkotik ekipleri Eski hastane kavşağında 25 yaşındaki Aykut Muhammet U, ve Güllerpınarı mahallesinde evinde 27 yaşındaki Muzaffer K, yakalanarak gözaltına alındılar.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen 2 torbacı'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edildiler.
Alanya Narkotik'ten torbacı avı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 torbacı yakalanarak gözaltına alındılar ifadesi alınandıktan sonra Adliye'ye sevk edildiler
Mehmet AL