Alanya Narkotik'ten torbacı avı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri  uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 torbacı yakalanarak gözaltına alındılar ifadesi alınandıktan sonra Adliye'ye sevk edildiler

Alanya Narkotik'ten torbacı avı
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; Uyuşturucu madde sattığı bilgisi alındıktan sonra Narkotik ekipleri Eski hastane kavşağında 25 yaşındaki Aykut Muhammet U, ve Güllerpınarı mahallesinde evinde  27 yaşındaki Muzaffer K, yakalanarak gözaltına alındılar.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen 2 torbacı'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edildiler.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:52
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