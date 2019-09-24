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Alanya merkezli dev uyuşturucu operasyonu 

Alanya'da bu sahaha karşı yapılan uyuşturucu operasyonunda Antalya merkez, Alanya, Kumluca, ve İstanbul'da tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda Alanya'da 18 kişi yakalandı.

ASAYİŞ 24.09.2019, 11:18 24.09.2019, 12:07
Alanya merkezli dev uyuşturucu operasyonu 
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Antalya merkez, Alanya, Kumluca ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 2 ay boyunca yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde sabah saatlerinde Alanya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, R.B., U.G., A.G., O.L., M.A., M.D., C.O., Y.D., K.C.Y., N.D., S.G.G., H.H., T.Ş., K.T., U.A., A.K., Ç.O., E.D. 18 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındılar.Soruşturma kapsamında 35 kişiye 'Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan' işlem yapıldı. Önceki tarihlerde 7 şüpheli 'Uyuşturcu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandılar.
ELE GEÇEN UYUŞTURUCULAR
1037 gr Esrar, 467 gr,Skunk, 451 adet Ecstacy hap, 33 gr Eroin, 11 Taplet Lyrica, 4 adet Suboxone hap, 3 adet 800 mg Neurentin maddesi, 0.4 gr Metamfetamin ele geçirildi. Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 kişi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde  'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan ifadelerinin sürdüğü belirtildi.

#Alanya #uyuşturucu operasyonu #Uyuşturucu #alanya son dakika
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