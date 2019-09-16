Alanya - Manavgat yolunda helikopterli denetim
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince yapılan hava destekli trafik denetiminde, kural ihlali yaptığı belirlenen 30 sürücüye 20 bin 329 lira ceza yazıldı
ASAYİŞ 16.09.2019, 15:08 16.09.2019, 15:18
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri ve “Bu yolda hep birlikteyiz’ projesi kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce, Manavgat-Alanya D 400 Karayolu, Manavgat-Konya D695 Karayolunda helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. Öte yandan Manavgat’ın Taşağıl, Evrenseki, Side ve Kızılağaç Mahallelerinin turizm yolunda da denetim yapıldı.
Denetimlerde, kural ihlali yaptığı havadan belirlenen sürücüler, uygulama noktasında durduruldu. Trafik kurallarına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 30 araç sürücüsüne sürücüye 20 bin 329 lira ceza yazıldı, 9 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca bir tespit edilen bir orman yangını da ilgili kurumlara bildirildi.
32°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0