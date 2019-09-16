Alanya - Manavgat yolunda helikopterli denetim

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri ve “Bu yolda hep birlikteyiz’ projesi kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce, Manavgat-Alanya D 400 Karayolu, Manavgat-Konya D695 Karayolunda helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. Öte yandan Manavgat’ın Taşağıl, Evrenseki, Side ve Kızılağaç Mahallelerinin turizm yolunda da denetim yapıldı.

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı havadan belirlenen sürücüler, uygulama noktasında durduruldu. Trafik kurallarına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 30 araç sürücüsüne sürücüye 20 bin 329 lira ceza yazıldı, 9 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca bir tespit edilen bir orman yangını da ilgili kurumlara bildirildi.