Alanya-Manavgat yolunda feci kaza!

MANAVGAT 'TAN Çavuşköy Mahallesi'ne kendi kullandığı 07 LED 14 plakalı otomobille giden Zühtü Atalay , D400 karayolu Çavuşköy kavşağında Alanya istikametinden gelen Hasan Yıldız'ın kullandığı 07 HZU 13 otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Zühtü Atalay'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Zühtü Atalay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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