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Alanya Mahmutlar’da trafik kazası: 1 ağır yaralı 

D400 karayolu Mahmutlar Mahallesi'nde gece 24 sıralarında aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Alanya Mahmutlar’da trafik kazası: 1 ağır yaralı 

D400 karayolu Mahmutlar Mahallesi'nde gece 24 sıralarında aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

29 Ekim 2017 Pazar 23:23
Alanya Mahmutlar’da trafik kazası: 1 ağır yaralı 
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GÖRGÜ tanıklarının Yeni Alanya’ya anlattıklarına göre, 07 HİJ 22 plakalı Jetta otomobil yüksek hızla sollama yaparken aynı şeritte giden ve Yaşar Atay’ın kullandığı 07 NA 0865 plakalı Doblo otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucunda Doblo araç deniz kumluğuna savrularak devrildi. Araçta bulunan sürücünün eşi Ayfer Atay ağır yaralanarak olay yerine intikal eden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan Jetta otomobil sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi kaza sonrası kayıplara karıştı. Aracın Sinan Kurt adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 29.10.2017 23:59
Anahtar Kelimeler:
Karayolu MahmutlarAşırı HızDikkatsızlık
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