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Alanya Mahmutlar'da feci kaza: 1 yaralı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde TIR’ın çarptığı 24 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı

Alanya Mahmutlar'da feci kaza: 1 yaralı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde TIR’ın çarptığı 24 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı

11 Nisan 2018 Çarşamba 10:49
Alanya Mahmutlar'da feci kaza: 1 yaralı
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Mehmet AL

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde bisikletiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Kazım Özsoy'a  Alanya'dan Mersin istikametine giden Sıtkı E.’nin (46) idaresindeki 06 FR 6534 plakalı briket yüklü TIR çarptı. Ağır yaralanan Özsoy, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kaza yerine gelen Jandarma ekipleri, TIR şoförü Sıtkı E.'yi gözaltına alınarak Mahmutlar Jandarma Karakolu’na götürüldü. TIR sürücüsü ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 11.04.2018 16:46
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMahmutlarKaza
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