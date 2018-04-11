Alanya Mahmutlar'da feci kaza: 1 ölü

ALINAN ilk bilgilere göre kaza, Mahmutlar Mahallesi, Klass Otel önünde meydana geldi. Mersin istikametine giden briket yüklü TIR, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen adı ve soyadı henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Çarpma sonucu tekerleğin altında kalan şahıs, olay yerinde feci şekilde can verdi. Çarpma sonucu kontrolden çıkan TIR'da bulunan briketler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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