Alanya-Konya yolunda otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Mehmet AL

EDİNİLEN ilk bilglere göre, Alanya istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan 42 ADF 220 Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü kaygan yoldan etkilenerek devrildi. İçinde çok sayıda yolcunun olduğu otobüsün devrilmesinin ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken çok sayıda yaralının bulunduğu ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ambulansın 45 dakika sonra gelmesi tepkilere yol açarken, otobüsün altında sıkışan yolculara ilk müdahaleyi itfaye görevlileri yaptı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 15:25