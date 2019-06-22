Alanya-Konya yolunda otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Mehmet AL

EDİNİLEN ilk bilglere göre, Alanya istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan 42 ADF 220 Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü kaygan yoldan etkilenerek devrildi. İçinde çok sayıda yolcunun olduğu otobüsün devrilmesinin ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken çok sayıda yaralının bulunduğu ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ambulansın 45 dakika sonra gelmesi tepkilere yol açarken, otobüsün altında sıkışan yolculara ilk müdahaleyi itfaye görevlileri yaptı. Kazanın yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan kaynaklandığı belirtilirken bazı yolcuların olay yerindeki ifadeleri adeta şok etkisi yarattı. Şoförün aşırı hız yaptığını iddia eden yolcular 'Kazada dikkatsizlik ve ihmal mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

ZABITA İLE YOLCULAR ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Kaza yapan otobüse yardım amacıyla duran başka bir otobüs Manavgat Otogar'a geç kalınca otobüsteki bir kişiyi karşılamak için bekleyen bir Manavgat Belediyesi zabıtası otobüs şoförüne gecikmeden dolayı tepki gösterdi. Yardım etmenin sağlıkçıların işi olduğunu söyleyen zabıta memuruna otobüs şoförü ve yolcular sert tepki gösterdi. Olası bir arbede son anda çevredeki kişilerce engellendi.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİ



Alanya yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada, sürücü Memiş Dilek (27) ile aralarından 5 çocuğun da bulunduğu 25 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Konya'dan Alanya istikametine seyreden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün, yağmur nedeniyle kaydığı, sürücü Memiş Dilek'in direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 17:09