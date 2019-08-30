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Alanya - Konya yolunda otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Akseki'de tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı

ASAYİŞ 30.08.2019, 22:53 30.08.2019, 23:38 Enes Subaşı
Alanya - Konya yolunda otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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ALANYA - Konya yolunda Akseki ilçe sınırları içerisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tur otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüste halen kurtarılmaya çalışılan sıkışmış yolcular var.

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#Alanya #kaza #konya #otobüs
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