Alanya - Konya yolunda otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

ALANYA - Konya yolunda Akseki ilçe sınırları içerisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tur otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüste halen kurtarılmaya çalışılan sıkışmış yolcular var.

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