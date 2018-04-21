Alanya kökenli turizmci aileye FETÖ gözaltısı şoku!

AİLEYE yakın kaynaklar gözaltı bilgisini doğrularken, ikili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra sonra serbest kalmıştı.
Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre; gözaltına alınan isimler FETÖ’ye finans desteği sağlamakla suçlanıyor.
Öte yandan daha önce gözaltına alınan Tolga Cömertoğlu ile ilgili herhangi bir gözaltı kararı olmadığı belirtildi.
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