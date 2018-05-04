Alanya Kleopatra Plajı'nda 16 yaşındaki kıza taciz!

GÜN geçmiyor ki bir cinsel taciz vakası daha yaşanmasın. Alanya'da bu sabah bir sapık daha yakalandı. Kleopatra Plajı'na yüzmek için gelen 16 yaşındaki genç bir kız sapık dehşeti yaşadı. Yanına yaklaşan bir kişinin kendisini elle taciz ederek birlikte yüzmeyi teklif etmesi üzerine çığlıklar atan genç kızın büyük korku yaşadığı öğrenildi. Çığlıklar üzerine sahildeki özel güvenlik görevlileri sapığı yakaladı ve emniyet güçlerine teslim etti.