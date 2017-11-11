Alanya Kestel'de motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

KESTEL'DE bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen motosiklet kazasında AHMET Yılmaz (43) ağır yaralandı. Total petrol önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Yılmaz’ın sürüklenerek başından darbe aldığı öğrenildi. Önce ALKÜ EA Hastanesine kaldırılan Ahmet Yılmaz, Başkent Üniversitesi EA hastanesine sevkedildi. Yoğun bakım Ünitesinde tedavi altına alınan talihsiz adamın yaşamsal fonksiyonlarının zayıf olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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