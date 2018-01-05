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Alanya Kalesi'nde uyuşturucu partisine polis baskını

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Kale bölgesinde durumundan şüphelendikleri 5 kişiyi yakaladı. 1 kişinin üzerinde hap ve esrar çıktı

Alanya Kalesi'nde uyuşturucu partisine polis baskını

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Kale bölgesinde durumundan şüphelendikleri 5 kişiyi yakaladı. 1 kişinin üzerinde hap ve esrar çıktı

05 Ocak 2018 Cuma 10:37
Alanya Kalesi'nde uyuşturucu partisine polis baskını
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri şüphe üzerine Kale bölgesindeki ormanlık alanda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldılar.
Devriye ekiplerince 22 yaşındaki T.E.'YE yapılan üst aramasında 5 Adet extacy uyuşturcu hap ve içime hazır 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Üzerinden hap ve esrar maddesi ele geçirilen şüpheli T.E. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne teslim edildi. 
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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