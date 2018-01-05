Alanya Kalesi'nde uyuşturucu partisine polis baskını

Mehmet AL ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri şüphe üzerine Kale bölgesindeki ormanlık alanda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldılar. Devriye ekiplerince 22 yaşındaki T.E.'YE yapılan üst aramasında 5 Adet extacy uyuşturcu hap ve içime hazır 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Üzerinden hap ve esrar maddesi ele geçirilen şüpheli T.E. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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