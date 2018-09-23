Alanya jandarmasından okul sürücülerine eğitim ve denetim

Mehmet AL

ALANYA Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında jandarma Trafik ekipleri, jandarma bölgesindeki okullarda bulunan okul servis kontrol edildi. Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 156 okul servis aracı denetlenirken, 14 araç sürücülerine evraklarında ve araçlarındaki eksiklikten dolayı Toplam: 2 Bin 538 TL para cezası uygulanırken 1 okul servis aracı ise Trafikten men edildi.

SERVİS ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM

Alanya Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen evinde, Taşımalı ve Özel Eğitim servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısına Taşımalı eğitim ihalesini alan ALMOS firmasından 138 kişiye ve Özel eğtimden 89 sürücüye Trafik ve Öğrenci Servis Taşımacılığında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirildiği toplantının. Eğitim yılı süresince bu kontrollerin ve eğitimin devam edeceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2018, 19:23