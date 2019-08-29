Alanya İskelesi’nde korku dolu anlar! İçinde yolcuların olduğu tekne...

ALPER KUTAY

İÇERİSİNDE turistlerin de olduğu teknenin içindeki turistler botlarla kıyıya taşınırken, tekne vinçle kıyıya çıkarıldı. Teknenin kısa süre içerisinde su almasının ardından tekne kaptanı tarafından tekne kıyıya yanaştırıldı. İçerisinde 5 personel ve 15 dolayında yolcu ile seyahat halinde olan tekne su almaya başlayınca iskeleye yanaşıp yolcuları ve mürettebatı indirdi. Acil durumlarda sahile yanaşma izni olduğu öğrenilen yatta şans eseri kimse yara almadan kurtuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.