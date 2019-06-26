Alanya İskelesi'nde uyuşturucu paniği!

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İskele bölgesinde B.K. isimli teknede F.Z. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgileri edinilmesi üzerine dün akşam saat 22.30 sıralarında bahse konu tekne takibe alınmaya başlamış ve bir müddet sonra T.A. isimli şahsın tekneye gelerek şüpheli F.Z. isimli şahıs ile bir müddet görüştükten sonra ayrılmasının görülmesi üzerine, T.A. isimli şahıs Barış Manço parkı girişinde durdurulmuş ve yapılan kontrolde at yarışı kuponuna sarılı vaziyette 1,68 gram Skunk maddesi ele geçirilmiştir. F.Z. isimli şahsa ait olan B.K. isimli teknede yapılan aramada 6,30 gram Skunk maddesi ve ikametinde yapılan aramada 2,08 gram Skunk ele geçirildi. T.A. isimli şahıs, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan, F.Y. isimli şahıs ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 10:05