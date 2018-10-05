Alanya İcra Dairesi kasasından senet mi çalındı?

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alanya icra dairelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa T., Hasan T., T.D., K.T. ve G.A. isimli şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘resmi belgede sahtecilik ve rüşvet’ suçlarından adliyeye sevk edilen K.T. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ise şu şekilde yaşandığı iddia edildi. Alanya’da otelcilik yapan Hasan T. ile bir dönem kuyumculuk yapan ağabeyi Mustafa T.’nin kuzenleri, geçen ay iki kardeşin yanına gelerek elinde, üzerinde merhum babalarının imzasının bulunduğu çok sayıda senet olduğunu söyledi. Toplam tutarının 400 bin Euro olduğu iddia edilen senetler konusunda kuzenleri ile pazarlığa oturan Hasan T. ile Mustafa T., 250 bin Türk Lirası vererek senetleri aldı. Ancak iddiaya göre kuzenleri birkaç hafta sonra yeniden gelerek bu kez elinde 10 milyon Türk Lirası değerinde daha senetler olduğunu belirterek yeniden para istedi. Bu parayı vermeyeceklerini, senetlerin sahte olduğunu söyleyen Hasan T. ile ağabeyi Mustafa T., ödeme yapmayı reddetti. Kuzenleri ise bunun üzerine senetleri icraya verdi. İcra dairesi tarafından teslim alınıp kasaya konulan senetlerin bir süre sonra çalındığı, yerlerine ise sahtelerinin konulduğu yönünde polise bir ihbar geldi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düğmeye basan polis, önce, iddiaya göre orijinal senetleri kasadan alıp Hasan T. ile ağabeyi Mustafa T.’ye 100 bin lira karşılığında verip yerlerine sahtelerini koyan icra dairesi çalışanını, ardından da Hasan T. ile Mustafa T.’yi gözaltına aldı. Gerçek senetlerin kasadan alınıp yerlerine sahtelerinin konulmasının ise, icra dairesi çalışanının, kendisine vaat edilen 100 bin liranın 60 bin lirasını alamadığı için polise ihbarda bulunması sonucu ortaya çıktığı ileri sürülüyor. Polis olayla ilgili soruşturmasını derinleştirirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 16:34