Alanya için kara pazar

Alanya, kanser ve kalp krizi sonucu bir günde üç acı ölümle sarsıldı

Alanya için kara pazar
banner404

ALANYA eğitim hayatına damgasını vurmuş isimlerden olan İzzet Ergin aramızdan ayrıldı. Alanya'da uzun yıllar öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü yönüyle tanınan İzzet Ergin, 75 yaşında prostat kanserine yenilerek sevenlerini ve binlerce öğrencisini çok üzdü.

UYSAL AĞA ÖLDÜ

Ardından Alanya'nın sevilen simalarından olan, 'Uysal Ağa' lakabıyla tanınan, DSİ Alanya eski Müdürü Ali İhsan Birer'in acı haberi geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Birer, bugün öğle namazına müteakip Gürses Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dönme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KALBİNE YENİLDİ 

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 15 yıldır aşçısı olan 66 yaşındaki Ahmet Yalçın, dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Usta'nın ölümü Alanyaspor camiasını çok üzdü. Futbolcuların da çok sevdikleri Yalçın'ın ölümünden çok etkilendikleri bildirildi.

Ali İhsan Birer vefat etti

Ali İhsan Birer vefat etti
Alanya'da İzzet Hoca'ya son veda 

Alanya'da İzzet Hoca'ya son veda 
Alanyaspor camiasının acı günü

Alanyaspor camiasının acı günü
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Milli yazılım Pardus artık hayatımıza giriyor
Milli yazılım Pardus artık hayatımıza giriyor
  1. TEKNOLOJİ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479