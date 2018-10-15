Alanya için kara pazar

ALANYA eğitim hayatına damgasını vurmuş isimlerden olan İzzet Ergin aramızdan ayrıldı. Alanya'da uzun yıllar öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü yönüyle tanınan İzzet Ergin, 75 yaşında prostat kanserine yenilerek sevenlerini ve binlerce öğrencisini çok üzdü.

UYSAL AĞA ÖLDÜ

Ardından Alanya'nın sevilen simalarından olan, 'Uysal Ağa' lakabıyla tanınan, DSİ Alanya eski Müdürü Ali İhsan Birer'in acı haberi geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Birer, bugün öğle namazına müteakip Gürses Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dönme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KALBİNE YENİLDİ

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 15 yıldır aşçısı olan 66 yaşındaki Ahmet Yalçın, dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Usta'nın ölümü Alanyaspor camiasını çok üzdü. Futbolcuların da çok sevdikleri Yalçın'ın ölümünden çok etkilendikleri bildirildi.