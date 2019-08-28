Alanya Hali'nde darp, gasp ve tehdit iddiası

Ceren ŞAHİN

ATA, kasaları verip parasını almak için girdiği hal esnafının kendisini hem darp, hem de gasp ettiği iddiasıyla önce yargı yoluna başvurdu. Ardından ise yaşanan olayları Dim TV (dimtv.tv)’ye anlattı.

'PES ETMEYECEĞİM, UZLAŞMAYACAĞIM'

Esnaf Ata "Kabzımallar bizden kasa için bedel kesiyor fakat fiş vermiyorlar. Bu sebepten dolayı arada pazarcı ve manavcılar kalıyor. Yaşanan olayda kasayı geri götürdüğüm zaman bana vermediği fişi talep etti. Ben de fiş yok cevabını verince kasayı benden alarak gasp etti. Daha sonra hem kasamı, hem de paramı vermedi. Bunun üzerine ağza alınmayacak küfür ve hakaretler etti. Ben bunun karşılığında çekip gittim. Daha sonra zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geri geldim. Zabıtanın yanında da küfür ettiler. Darp etmeye çalıştılar. Adının Adil olduğunu bildiğim adam bana küfür etti. Ardından da darp etti. Kafamın üzerinde şişlikler, boynumda darp izleri var. Hukuki anlamda gerekli çalışmaları yaptım. Pes etmeyeceğim ve uzlaşmaya gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

'DARP, GASP, TEHDİT VE HAKARET VAR'

Ata'nın avukatı Ülker Güner Vakitbilir de hukuki açıdan işlem başlattıklarını ifade ederek "Hukuki olarak olay adli mercilere intikal etti. Biz ifademizi verdik. Bundan sonraki süreçte takdir savcılığın. Darp, tehtid, hakaret ve gasp bizim hukuki olarak bakış açımız. Savcılık gereken incelemeleri yapacak ve nihai kararı verecektir" dedi.