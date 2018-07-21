Alanya Gökbel'de güreşler öncesi maganda kurşunu

ALANYA'NIN Gökbel yaylasında dün gece magandanın kullandığı tabancayla 1 kişi başından yaralandı.

Mehmet AL

Olay, saat 00.00 sıralarında Alanya’nın Gökbel Yaylası’nda 14’üncüsü düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin yapıldığı yerde meydana geldi. Kurduğu standa su satışı yapan Erhan Uğur Kutu (29), havaya tabancayla açılan ateş sırasında seken kurşunlardan biri kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kutu’nun baygınlık geçirerek yere yığıldığı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Şenlik sorumlusu Yusuf Akın tarafından araca alınan Kutu, Kuşyuvası mevkiindeki ambulansa götürüldü. Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınan Kutu, burada dan da Alanya Allaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek, tedaviye alındı. Kutu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Alanya İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 13:01