Alanya Emniyeti’nde yeni görev dağılımı yapıldı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli büro amirlerinin hizmet gereğince yapılan yeni düzenlemede görev yapan başkomiser,komiser ve komiser yardımcılarının görev yerler değişti. Uzun yıllar Asayiş Büro Amirliği görevini yürüten İsa Arı, Personel ve Lojistik Büro Amirliğine atandı. Saray Polis Merkezi amiri Kenan Karaağaç, Asayiş Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği'ne atanırken yardımcımcılıklarına ise Hami Erdem ve Emre Bahçe getirildi. Saray Polis Merkezi'nden komiser yardımcısı Burhan Güvez, devriye ekipler amiri olarak atanırken aynı zamanda Çevik Kuvvet ve Deniz Büro Amirliği'nden sorumlu yardımcıları ise Gökhan Mazı ve Cemal Berke oldu. Cumhuriyet Polis Merkezi'nden komiser Umut Karabil ise Merkez Ekipler amirliğine getirildi. Yardımcısı ise İbrahim Ceylan oldu. Personel ve Lojistik Büro Amiri Başkomiser Muzaffer Topoğlu Cumhuriyet Polis Merkezi amirliğine getirildi. Alanya'ya Çorum'dan gelen komiser Ali Atilla Yaman Saray Polis Merkez amirliğine atandı. Emniyetin diğer birimlerinden olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği, Narkotik Büro amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği’nde ise herhangi bir değişiklik olmadı.