ALINAN bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Derviş İ. adlı zanlı Hatay'da yakalanarak gözaltına alındı. " Uyuştucu Madde Ticareti Yapmak " suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Alanya emniyeti peşindeydi! Yakayı ele verdi
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Hatay'da yakalanan zehir taciri " Uyuştucu Madde Ticareti Yapmak " suçundan tutuklanarak ceza evine konuldu