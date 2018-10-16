Alanya emniyeti peşindeydi! Yakayı ele verdi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Hatay'da yakalanan zehir taciri " Uyuştucu Madde Ticareti Yapmak " suçundan tutuklanarak ceza evine konuldu

Alanya emniyeti peşindeydi! Yakayı ele verdi
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ALINAN bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Derviş İ. adlı zanlı Hatay'da yakalanarak gözaltına alındı. " Uyuştucu Madde Ticareti Yapmak " suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Ekim 2018
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