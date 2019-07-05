Alanya Emniyeti'nden vatandaşlara önemli uyarı!

YERLİ ve yabancı turistleri araçlarda ve plajlarda güvenliği sağlamak adına uyaran Emniyet Müdürlüğü, afiş hazırladı. Hazırlanan afişlerde 'Plajlarda güvenliğiniz için lütfen bize yardımcı olunuz' diyen Emniyet Müdürlüğü, plajlarda huzurunun bozulmaması için tatilcilerin kendi tedbirlerini de almalarının gerektiğini belirtti. Her ne kadar Alanya plajları güvenli olsa da hırsızlığa karşın vatandaşın da gerekli tedbirleri alması gerektiği ifade edilen afişlerde, dikkat edilmesi gereken hususlar ön planda tutuldu. Afişlerde, araç içi güvenlik için yapılan uyarıda, “Değerli eşyalarınızı aracın görünür yüzüne bırakmayınız. Araçların torpido gözünü açık ve boş bırakınız. Araçlardan ayrılırken kapıların kilitli olduğundan emin olunuz” denildi. Plajlar için yapılan uyarıda ise, “Plaja giderken değerli eşyalarınızı yanınızda götürmeyiniz. Eşyalarınızı açıkta bırakmayınız. Soyunma kabinlerinden ayrılırken kabinde unutulan eşyalarınızı kontrol ediniz. Kalabalık olarak plaja gittiğinizde, denize girerken bir kişinin eşyalarınızın yanında bulunmasını sağlayınız. Can güvenliğiniz için denizde bulunan güvenlik şeridini aşmayınız” ifadelerine yer verildi.