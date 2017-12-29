Alanya Emniyeti'nden sıkı içki denetimi

Mehmet AL ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi alkol satan işyerlerinde sıkı denetim yaparak kaçak- sahte içki denetimi yapıldı. Denetimlerin süreceği belirtilirken önceki gün yapılan bir çok içki satan işyerinde kaçak ve sahte içkiye rarstlanmadığı belirtildi.

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