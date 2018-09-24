Alanya Diş Hastanesi'nde doktora saldırı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Diş şikayetiyle merkeze gelen hamile hastaya ilk müdahele nöbetçi doktor Emir Altıner tarafından yapıldı. Altıner tedaviye sabah devam edilmesi gerektiğini söyleyince, hastanın kocası tedavinin hemen yapılmasını istedi. Altıner, bunun teknik olarak mümkün olmadığını söyleyince hastanın eşi Mehmet T.U. doktora saldırdı. Yere düşen doktor yaşadığı şokla kalp spazmı geçirdi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan doktor tedavi altına alınırken, Mehmet T.U. jandarma tarafından alınan ifadesinin akdından serbest bırakıldı. Nöbetçi doktor Altıner'in hastanelik olmasının ardından nöbeti merkez başhekimi Elif Çelik Akçalıoğlu üstlendi.