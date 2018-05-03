Alanya'da suç örgütü davasında flaş gelişme 

- Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, 2017’nin kasım ayında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları operasyonda 24 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı tutuklu, 8’inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, silahlı yağma' ve ‘Haksız kazanç elde etmek için geliri yüksek eğlence mekanlarına yağma ve tehdit' suçlamalarıyla yargılanan 24 şüpheli 13 Mart 2018 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkmış, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti kimlik tespiti yaptıktan sonra sanıkların ifadelerine başvurmuştu. Dün görülen ikinci duruşmada ise 16 tutukludan S.K. adlı şüpheli, denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti 15 kişinin tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.