Alanya'dan Pamukkale'ye turist taşıyan otobüs kaza yaptı

Alanya’dan Pamukkale'ye turist taşıyan otobüs orta refüje devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı

Alanya'dan Pamukkale'ye turist taşıyan otobüs kaza yaptı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Denizli-Antalya yolu, Yumurtaş Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alanya'dan aldığı Polonya uyruklu turistleri Pamukkale'ye götürmek üzere yola çıkan Muzaffer K. idaresindeki 07 KT 856 plakalı otobüs, Acıpayam Yumrutaş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otobüs orta refüje devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
 

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 21:17
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