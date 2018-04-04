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Alanya'dan kalkan otobüs Payallar'da taşlandı

Antalya'ya giden şehirler arası yolcu otobüsü Payallar Mahallesi'nde taşlandı ön camı kırılarak sürücü anlından yaralandı

Alanya'dan kalkan otobüs Payallar'da taşlandı

Antalya'ya giden şehirler arası yolcu otobüsü Payallar Mahallesi'nde taşlandı ön camı kırılarak sürücü anlından yaralandı

04 Nisan 2018 Çarşamba 19:31
Alanya'dan kalkan otobüs Payallar'da taşlandı
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Mehmet AL
ALANYA'DAN Antalya'ya 35 yolcusu ile giden 07 HGN 50 plakalı otobüs Payallar Mahallesi'nde faili meçhul kişilerce taşlandı. Seyir halinde giden otobüs sürücüsü Erdem Köse kırılan camdan içeri giren taş kafasına gelerek yaralandı. Konaklı jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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PayallarAntalyaşehirlerarasıOtobüs
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