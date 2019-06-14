Alanya'dan kaçan hırsızlar 5 saat sonra Mersin'de yakalandı

Mehmet AL

OLAY dün saat 11.50 sıralarında Atatürk Caddesi Kale Market önünde meydana geldi. Market işletmecisi olan Adem A. ödemeleri için otomobiliyle giderken şüpheli şahışlar tarafından takip edilerek önce aracının lastiğini patlattıktan sonra şüphelilerden bir kişi müştekinin otomobilinin yanına gelerek lastiğiniz patlak diyerek otomobilinden inen müşteki Adem A. patlak lastiğine bakarken şüpheliler araç içersinde poşet içersinde bulunan 80 Bin 185 TL, Bin 725 Euro, 2 Bin 420 Dolar, Bin 400 Danimarka Kronu, ve 100 Pount, paraları alarak Mercedes otomobiliyle kaçtılar. Otomobilden paraları çalınan müşteki marketçi Adem A, polise haber vermesi üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonucunda 01 DRM 47 plakalı otomobille Alanya'da Mersin'e kaçtıkları tespit edilmesi üzerine harekete geçen Mersin İli'nin Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri plaka üzerinde yaptıkları kontrollerde mercedes marka 01 DRM 47 plakalı otomobili şehir içinde saat 16.40'ta durdurarak yakalandı. Otomobil içinde bulunan şüpheli 3 kişi olan Hasan D, Asım A ve Cesur A isimli şüphelilerin araç içerisinde yapılan aramada; 80.185 TL, 1.725 Euro, 2420 Dolar, 1400 Danimarka Kronu, 100 Pount, şahısların üzerinden ise 1655 TL para ele geçirildi. Otomobilden para çalan 3 şüphelilerin işlemlerinin ardından Alanya Asayiş Büro Amirliğine götürüldüler. Otomobilden para çalarak kaçan 3 şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.