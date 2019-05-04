Alanya'dan gidip kan dökmüştü! Talihsiz kadın yaşam savaşını kaybetti

OLAY, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya’da oturan ve cumartesi günü Muratpaşa ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen Veysel Y., 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu’nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Gülhanım Doğu’nun işe geliş gidiş saatlerini ve kaldığı evi öğrenen Veysel Y., gece yarısı Kızılarık Mahallesi’nde oturduğu apartmanın önünde beklemeye başladı.

Hayata tutunamadı

Veysel Y., burada iddiaya göre servisten inen Doğu’nun önünü kesti, kimseyle evlenmesini istemediğini belirterek, "Benden başkasıyla olamazsın" dedi.

Gülhanım Doğu binaya girmek istedi. Bu sırada yanındaki bıçağı çeken Veysel Y., eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan Doğu’yu fark eden yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gülhanım Doğu, gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Veysel Y. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Veysel Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülhanım Doğu ise 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.