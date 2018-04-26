Alanya Damlataş Plajı'nda gece yarısı bıçaklı saldırı

- Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre olay, gece saat 00.20 sıralarında Damlataş Plajı’nda meydana geldi. Tek başına plajda oturan Mahmut Eken, faili meçhul 3 kişi tarafından bıçaklandı. Durumun sahilde gezen bir vatandaş tarafından fark edilmesi üzerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri Erken’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Erken, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Eken'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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